Gf Vip Francesca Manzini sbotta contro Alessandra Mussolini per un ballo | Sto per svenire dallo stress

Al Grande Fratello Vip, si sono vissuti momenti di tensione tra Francesca Manzini e Alessandra Mussolini durante le prove di una nuova coreografia. La conduttrice ha espresso frustrazione per la gestione degli spazi e ha deciso di interrompere le attività, comunicando di non sentirsi ascoltata. In un momento di forte emozione, Manzini si è lasciata andare alle lacrime, mentre Mussolini ha reagito alle sue rimostranze.

Tensioni al GF Vip per la nuova coreografia. Francesca Manzini si scontra con Alessandra Mussolini sulla gestione degli spazi e finisce in lacrime: "Non mi ascoltano, smetto di coordinare". Il tentativo di mediazione di Adriana Volpe non basta a ricucire lo strappo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Francesca Manzini al GF Vip fuori controllo: “Sto per svenire dallo stress!”La serata nella Casa del Grande Fratello Vip si apre con un clima già carico di tensione. GF Vip, rissa sfiorata fra Francesca Manzini e Alessandra MussoliniNon c’è pace al Grande Fratello Vip dove ormai i litigi sono all’ordine del giorno. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Francesca Manzini incontra Salvo, il fratello di Raimondo Todaro Video; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini crolla e la sorella Lilli l'attacca: Sta facendo una pessima figura; GF Vip, la sorella di Francesca ribalta tutto: Basta odio, voglio solo proteggerla; Grande Fratello Vip, Francesca Manzini in lacrime chiede a Raimondo: Ma io secondo te sono un brutta?. GF Vip, Francesca Manzini pronta ad aiutare economicamente Paola Caruso: Raimondo Todaro interviene e la frenaFrancesca Manzini vuole aiutare economicamente Paola Caruso dopo il GF Vip, ma Raimondo Todaro interviene e la frena sulla proposta. ilvicolodellenews.it Grande Fratello Vip, Francesca Manzini disperata per Paola Caruso: Potremmo fare una colletta benefica, voglio aiutarlaFrancesca Manzini vorrebbe immolarsi per Paola Caruso, la concorrente del Grande Fratello Vip si mostra disperata per la situazione dell'ex Bonas di Avanti un Altro. comingsoon.it Francesca Manzini pronta al ritiro per salvare PaolaCaruso, ma Raimondo Todaro svela i retroscena sulle finanze della "Bonas" - facebook.com facebook Grande Fratello, Francesca Manzini chiede in lacrime a Raimondo Todaro: "Secondo te sono brutta" x.com