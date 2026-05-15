Per la 17esima puntata del GF Vip 2026, sono stati annunciati nuovi opinionisti che affiancheranno Selvaggia Lucarelli in studio. Tra queste figure c’è la giornalista Cesara Buonamici, che prenderà parte al dibattito in questa occasione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui ruoli specifici dei nuovi componenti del panel o sulle modalità con cui influenzeranno le discussioni in onda. La puntata si preannuncia con un rinnovato confronto tra i protagonisti e gli opinionisti.

? Punti chiave Chi sono i nuovi opinionisti che affiancheranno Selvaggia Lucarelli in studio?. Come cambierà il dibattito con l'ingresso della giornalista Cesara Buonamici?. Dove si può seguire la diretta h24 senza interruzioni pubblicitarie?. Perché la gestione multicanale cambierà il modo di guardare il reality?.? In Breve Nuovi opinionisti in studio sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.. Dirette h 24 disponibili su canale Extra 55 e La5 30.. Appuntamenti pomeridiani su La5 alle 13:30 e 19:20 dal lunedì al venerdì.. Copertura costante su Italia 1 alle 12:15, 13:00 e 18:15.. Stasera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21:35, Canale 5 trasmetterà la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, segnando un appuntamento cruciale per il reality show. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip 2026: Ilary Blasi e il nuovo panel per la 17esima puntata

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Grande Fratello Vip con Ilary Blasi torna il 17 Marzo su Canale 5: il promo. Lo vedrete

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