Ilary Blasi al GF Vip 2026 coperta di glitter | il look d'oro della quinta puntata

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, con Ilary Blasi alla conduzione. La conduttrice ha indossato un outfit coperto di glitter dorati, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La trasmissione ha visto protagonisti i concorrenti e vari momenti di confronto e discussione. La puntata si è conclusa con alcune novità sulla prossima settimana del reality.

Ieri è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e ancora una volta Ilary Blasi ha sorpreso tutti col suo look: chi ha firmato l'abito gold indossato sul palco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Selvaggia Lucarelli al GF VIP guadagna più di Ilary Blasi, la cifra è scioccante: sapete quanti soldi prende a puntata?Con il ritorno del Grande Fratello Vip, oltre alle dinamiche tra i concorrenti, torna puntuale anche la curiosità sui compensi dei protagonisti.

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