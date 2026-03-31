Ilary Blasi al GF Vip 2026 coperta di glitter | il look d'oro della quinta puntata
Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, con Ilary Blasi alla conduzione. La conduttrice ha indossato un outfit coperto di glitter dorati, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La trasmissione ha visto protagonisti i concorrenti e vari momenti di confronto e discussione. La puntata si è conclusa con alcune novità sulla prossima settimana del reality.
Ieri è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e ancora una volta Ilary Blasi ha sorpreso tutti col suo look: chi ha firmato l'abito gold indossato sul palco?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
GF VIP ascolti tv prima puntata 17 marzo 2026: numeri record, Ilary Blasi fa il miracolo e asfalta Ventura e SignoriniIeri sera, su Canale, è andata in onda la prima puntata del GF VIP 2026, con la conduzione di Ilary Blasi.
Selvaggia Lucarelli al GF VIP guadagna più di Ilary Blasi, la cifra è scioccante: sapete quanti soldi prende a puntata?Con il ritorno del Grande Fratello Vip, oltre alle dinamiche tra i concorrenti, torna puntuale anche la curiosità sui compensi dei protagonisti.
Altri aggiornamenti
Discussioni sull' argomento Chi veste Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi e l’incubo chiusura: nelle prossime due puntate rischia il tracollo. Perché; Chi ha firmato la giacca con le maniche di pizzo di Ilary Blasi al GF Vip 2026; Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura. Per Ilary Blasi altra batosta in arrivo?.
Ilary Blasi al GF Vip 2026 coperta di glitter: il look d’oro della quinta puntataIeri è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026 e ancora una volta Ilary Blasi ha sorpreso tutti col suo look: chi ha firmato l'abito ... fanpage.it
Pronti per stasera ” scrive Ilary Blasi su Instagram, mentre tagga le persone che la aiutano a prepararsi prima di andare in diretta. Poco prima dell’inizio della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 8, la conduttrice ha condiviso con i suoi follower uno sgu - facebook.com facebook
L'amica di Ilary Blasi vicina a Bastian Muller, Totti aveva chiesto all’ex moglie di non vederla più x.com