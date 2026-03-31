Ilary Blasi al GF Vip 2026 coperta di glitter | il look d'oro della quinta puntata

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2026, con Ilary Blasi alla conduzione. La conduttrice ha indossato un outfit coperto di glitter dorati, che ha attirato l’attenzione del pubblico. La trasmissione ha visto protagonisti i concorrenti e vari momenti di confronto e discussione. La puntata si è conclusa con alcune novità sulla prossima settimana del reality.