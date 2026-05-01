Primo Maggio Brunetta | L’intelligenza artificiale sia oggetto della contrattazione collettiva

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha parlato dell’intelligenza artificiale, sottolineando che dovrebbe essere inclusa nella contrattazione collettiva. Ha ricordato le radici storiche della giornata, collegando il tema attuale alle tematiche di tutela e diritti dei lavoratori. Nessuna altra persona o ente è stata menzionata nel suo intervento.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta ha scelto di dedicare il suo intervento alla sfida dell’intelligenza artificiale, richiamando le origini storiche del Primo Maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Primo Maggio, tra tutele e diritti nell’era dell’Intelligenza artificialeLECCE - Rimettere al centro del dibattito pubblico il valore del lavoro dignitoso. Leggi anche: Primo Maggio a Como, i sindacati chiamano la città: “Lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verso il decreto Primo maggio, il governo fa retromarcia sui contratti pirata; Azzano Decimo, 1° maggio alle 11: un murale per il Tenente di Vascello Agostino Brunetta; Fuffa di maggio; Celebrazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la festa del Primo Maggio. Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it Primo Maggio, perché si festeggia? Storia e tradizioni della Festa dei LavoratoriPrima delle piazze piene di musica e dei concerti, c’erano fabbriche, turni massacranti e operai che chiedevano una cosa semplice: lavorare meno per vivere meglio. Da quì ha preso vita la Festa dei La ... affaritaliani.it Buon Primo Maggio a tutti i nostri lettori e a tutte le nostre lettrici! L’Eco di Bergamo è in edicola oggi, venerdì 1° maggio, non ci sarà invece sabato 2 maggio e tornerà domenica 3. Continuano gli aggiornamenti in tempo reale sul sito (link in bio). #ecodiberg - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com