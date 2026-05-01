Primo Maggio Brunetta | L’intelligenza artificiale sia oggetto della contrattazione collettiva

Da orizzontescuola.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ha parlato dell’intelligenza artificiale, sottolineando che dovrebbe essere inclusa nella contrattazione collettiva. Ha ricordato le radici storiche della giornata, collegando il tema attuale alle tematiche di tutela e diritti dei lavoratori. Nessuna altra persona o ente è stata menzionata nel suo intervento.

Nel giorno della Festa dei Lavoratori, il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Renato Brunetta ha scelto di dedicare il suo intervento alla sfida dell’intelligenza artificiale, richiamando le origini storiche del Primo Maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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