EdA Benevento via libera al Progetto dei Servizi di Igiene Urbana | bando da 350 milioni per la gestione associata

È stato approvato il documento tecnico relativo al bando da 350 milioni di euro per il progetto dei servizi di igiene urbana nel comune di Benevento. La gara riguarda la gestione associata dei sei lotti dell’ATO, e il provvedimento è stato comunicato attraverso un comunicato stampa ufficiale. Il procedimento, ora definito, riguarda l’intera procedura di affidamento e gestione dei servizi sul territorio.

Realizzato con il prezioso contributo del CONAI, il progetto definisce in maniera dettagliata e per ogni singolo Comune costituente l’ATO Rifiuti – con la sola eccezione della Città Capoluogo che, come noto, continuerà ad avvalersi della propria partecipata per l’espletamento del servizio – le caratteristiche e le modalità di erogazione dei singoli servizi che costituiscono il sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato, gestione CCR, ecc.), sulla base dei dati sociodemografici, urbanistici, morfologici e produttivi trasmessi dalle singole amministrazioni comunali.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - EdA Benevento, via libera al Progetto dei Servizi di Igiene Urbana: bando da 350 milioni per la gestione associata Notizie correlate Sì della giunta al progetto per la gestione dei servizi di igiene urbana proposto da Ecolan spa: ecco l'iter per l'affidamentoFra le novità, la trasformazione dell’area di Santa Filomena in centro operativo attrezzato, eliminando criticità ambientali legate al trasbordo dei... Bando per l’accreditamento per la gestione dei servizi estivi 2026È aperto il bando per l’accreditamento di enti, ditte, associazioni per la gestione dei Centri estivi 2026, rivolti a bambine e bambini, a ragazze e... Una raccolta di contenuti EdA Benevento, ok al Progetto dei Servizi di Igiene UrbanaSi è tenuto giovedì 30 aprile una importante seduta del Consiglio d’Ambito dell’EdA Benevento, nel corso della quale, oltre ad aver licenziato positivamente il rendiconto 2025 e la Relazione sulla per ... ntr24.tv Benevento, Piano Prius: via libera, 17 milioni per la cittàPrimo passo per i Prius. Via libera della Giunta comunale alla progettazione dei 19 interventi che ridisegneranno il volto di aree importanti della città, sia in centro che in periferia, grazie a un ... ilmattino.it