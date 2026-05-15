Gestiamo insieme il caos Ma Taiwan è la linea rossa

Recentemente, il Tempio del Cielo di Pechino, costruito dall'imperatore Yongle durante la dinastia Ming nel 1402, è stato visitato dall'ex presidente degli Stati Uniti. Questa visita ha attirato l'attenzione su come le tensioni tra alcune nazioni coinvolgano simboli storici e culturali di grande valore. Taiwan, invece, viene spesso considerata una linea rossa nelle relazioni internazionali, e le dinamiche tra le potenze coinvolte continuano a essere al centro di discussioni e analisi.

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Il Tempio del Cielo è il luogo che unisce visione armoniosa confuciana e gli estremi, cielo e terra, di radice taoista, luogo di antiche preghiere per un buon raccolto. Ma Yongle è stato anche l’architetto della potenza globale cinese, un «legista» nei metodi (proprio come Xi Jinping, ovvero a favore di una società disciplinata, controllata e determinata) e che volle una flotta tecnologicamente fuori scala per l’epoca: centinaia di «navi dei tesori» (baochuan) lunghe tra i settanta e i cento metri secondo le fonti Ming, vere cittadelle galleggianti con cui Pechino impose il proprio sistema tributario dall’Indonesia fino alle coste orientali dell’Africa, proiettando l’ombra dell’Impero sull’intero Oceano indiano. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gestiamo insieme il caos. Ma Taiwan è la linea rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Xi ospita il Kuomintang e rilancia la linea dura contro l’indipendenza di Taiwan“L’indipendenza di Taiwan è il principale colpevole di distruggere la pace nello Stretto di Taiwan; non la tollereremo assolutamente o la... Caos arbitri, la linea dell’Inter è netta: estraneità e sorpresa, ma nessuna preoccupazioneInfortunio Modric, che botta in Milan Juve! Oggi gli esami, mentre tiene banco il tema rinnovo Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta...