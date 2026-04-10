Il leader ha incontrato rappresentanti dell’opposizione politica e ha ribadito che l’indipendenza di Taiwan rappresenta la principale causa di tensioni nella regione. Ha dichiarato che non sarà tollerata né consentita nessuna azione che possa portare alla secessione dell’isola. La dichiarazione segue le recenti escalation di tensione tra le autorità centrali e le autorità taiwanesi, mentre le forze militari si preparano a eventuali sviluppi.

“L’indipendenza di Taiwan è il principale colpevole di distruggere la pace nello Stretto di Taiwan; non la tollereremo assolutamente o la permetteremo”. Con queste parole, il leader cinese, Xi Jinping, ha reso esplicito uno dei nodi più sensibili della narrativa cinese, indicando senza più ambiguità la “indipendenza” taiwanese come principale minaccia. Un passaggio che, più che retorico, segnala un irrigidimento politico e comunicativo in una fase già altamente tesa nello Stretto. L’occasione è stata l’incontro a Pechino con Cheng Li-wun, presidente del Kuomintang (KMT), principale forza di opposizione a Taipei. Si tratta del primo faccia a faccia di questo livello da quasi un decennio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Xi ospita il Kuomintang e rilancia la linea dura contro l’indipendenza di Taiwan

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Il piano USA per fermare l’invasione cinese di Taiwan

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