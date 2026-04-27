Caos arbitri la linea dell’Inter è netta | estraneità e sorpresa ma nessuna preoccupazione

L’Inter ha commentato la questione legata agli arbitri, affermando di essere estranea ai fatti e di esserne sorpresa. La società ha deciso di parlare pubblicamente solo in modo indiretto, attraverso le dichiarazioni di un dirigente durante la conferenza pre-gara. Nessuna preoccupazione è stata manifestata, e la posizione ufficiale rimane quella di una totale estraneità ai contorni dell’indagine in corso a Milano.

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