Gerry Cardinale non è contento del Milan | Ma io voglio vincere

Gerry Cardinale ha dichiarato di non essere soddisfatto dei risultati ottenuti dal Milan in questa stagione. Ha espresso chiaramente la sua insoddisfazione riguardo alla mancanza di vittorie e ha sottolineato che il mancato successo nello scudetto rappresenta una delusione personale. Durante un intervento pubblico, il dirigente ha anche rivolto un messaggio ai tifosi, evidenziando la volontà di continuare a lavorare per migliorare le performance della squadra e ottenere i risultati desiderati.

Gerry Cardinale dice che non è contento del Milan. Ma ci tiene a mandare un messaggio ai tifosi: «Non aver conquistato lo scudetto è una delusione. E se non entriamo nelle prime quattro sarà un fallimento. Per me, vincere è una priorità. Sempre». Cardinale parla da Londra dopo le indiscrezioni che volevano il futuro di Massimiliano Allegri in bilico. «Siamo stati nelle prime due posizioni della classifica per gran parte dell’anno, in corsa per lo scudetto. Ma il finale è stato sotto gli standard del Milan e abbiamo buttato via la stagione. Sono deluso. Succede, nello sport. Ma questo non ti fa sentire meglio. Io voglio vincere». La rivoluzione. 🔗 Leggi su Open.online

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