Luis Henrique prima di Milan-Inter | È il mio primo derby contento di giocare e voglio vincere

Luis Henrique, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Inter TV' prima dell'inizio del derby contro il Milan. Ha detto di essere emozionato perché si tratta della sua prima esperienza in questo tipo di partita e ha espresso la volontà di contribuire alla vittoria della squadra. Il giocatore si è mostrato motivato e desideroso di scendere in campo.

Luis Henrique, centrocampista nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Gara sentita? Sappiamo tutti che è una gara bella da giocare, il mio primo derby, sono contento di giocare e voglio vincere. Il distacco? Abbiamo lavorato per vincere e vogliamo portare i 3 punti a casa. Il mio impiego? Amo giocare a calcio se il mister ha bisogno che io giochi tutta la gara io sono pronto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, la probabile formazione nerazzurra: Sommer Bisseck Akanji Bastoni Luis Henrique Barella Zielinski Mkhitaryan Dimarco Bonny Esposito x.com

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito - facebook.com facebook