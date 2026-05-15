Gerry Cardinale chi è il proprietario del Milan di origini italiane e qual è il suo patrimonio personale

Gerry Cardinale, imprenditore di origini italiane, è il proprietario del club calcistico di Milano. Fondatore di RedBird Capital Partners, ha acquisito il club nel 2022. Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio personale si aggira intorno a una cifra elevata, derivante principalmente dalle sue attività nel settore degli investimenti. La sua presenza nel mondo del calcio italiano si è fatta notare con questa acquisizione, che ha suscitato interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, possiede un patrimonio di 1,8 miliardi di dollari. Dopo una carriera ventennale in Goldman Sachs, ha creato un impero da 14 miliardi di dollari di asset gestiti. Tra le sue operazioni principali figurano l’acquisizione del club rossonero nel 2022 e la recente partecipazione nel consolidamento del colosso media Paramount. Chi è Gerry Cardinale, proprietario del Milan Il patrimonio e la carriera in Goldman Sachs La visione di Gerry Cardinale tra media e finanza Chi è Gerry Cardinale, proprietario del Milan Gerry Cardinale, finanziere statunitense di origini italiane e fondatore di RedBird Capital Partners, ha assunto la proprietà del Milan nel 2022 attraverso un’operazione da 1,2 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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