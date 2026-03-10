Elon Musk si conferma la persona più ricca del mondo con un patrimonio stimato di 839 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Forbes. La sua posizione in classifica rimane stabile, superando tutti gli altri individui. Tra i primi italiani nella stessa graduatoria, ci sono figure riconosciute per la loro ricchezza e influenza economica. La classifica viene aggiornata regolarmente e riflette i valori di mercato delle sue aziende e altri fattori finanziari.

Ancora una volta è lui in cima alla classifica: Elon Musk guarda tutti dall’alto verso il basso piazzandosi al primo posto con un patrimonio netto (che aumenta sempre di più) di 839 miliardi di dollari come pubblicato nelle ultime ore da Forbes. Dietro di lui, staccatissimo, Larry Page, fondatore di Google con 237 miliardi di dollari, terzo in classifica Sergey Brin, anch’egli tra i fondatori del popolare motore di ricerca, con 224 miliardi di dollari. Un esponenziale aumento di ricchezza. Soltanto rispetto a un anno fa, Elon Musk ha un patrimonio che è cresciuto di circa 500 miliardi, un’enormità. Il fondatore di Tesla, Space X e il social X ha visto aumentate le quotazioni soprattutto delle prime due aziende citate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elon Musk è (sempre) l’uomo più ricco del mondo: qual è il suo patrimonio e chi è il primo italiano

Articoli correlati

Leggi anche: Elon Musk è il più ricco del mondo per Forbes, con 508 mld dollari

Leggi anche: Musk chiede 134 miliardi a OpenAI nonostante sia l’uomo più ricco del mondo: il processo parte ad aprile

Elon Musk è sempre più ricco. Diventerà il primo triliardario della storia

Tutti gli aggiornamenti su Elon Musk

Temi più discussi: Tesla si trasferirà sulla Luna? Il progetto fantascientifico di Musk; Tesla produce sempre meno Model Y europee. Ma ha un piano B; Elon Musk verso le stelle, fusione Space X e xAI. I data center sbarcano nello Spazio – LMF; L’aereo di Elon Musk con internet incluso è stato inaugurato: sarà ultra-veloce.

Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre con un patrimonio di 839 mld: la classifica ForbesLeggi su Sky TG24 l'articolo Elon Musk è l'uomo più ricco di sempre con un patrimonio di 839 mld: la classifica Forbes ... tg24.sky.it

Elon Musk torna a parlare di AGI: secondo lui Tesla potrebbe essere tra le prime aziende a realizzarlaElon Musk sostiene che Tesla potrebbe essere una delle aziende che arriveranno per prime a sviluppare l'intelligenza artificiale generale ... tuttotech.net

Il chatbot di Elon Musk aveva anticipato l’attacco del 28 febbraio. Altri sistemi di intelligenza artificiale stanno sostituendo i militari nelle scelte: e forse sono i responsabili delle stragi di civili - facebook.com facebook

#la7itoriginal Epstein Files, Elon Musk e le email che lo collegano al finanziere, tra inviti e rifiuti. x.com