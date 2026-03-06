L’Uguaglianza di Genere Le sfide dell’Agenda ONU 2030 | il confronto in Ateneo

Lunedì 9 marzo si terrà all’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” del campus di Fisciano la presentazione dedicata all’argomento “L’Uguaglianza di Genere. Le sfide dell’Agenda ONU 2030”. L’evento coinvolge studenti, docenti e rappresentanti istituzionali che discuteranno delle problematiche legate alla parità di genere e delle strategie proposte a livello internazionale per affrontarle. La giornata prevede interventi e confronti su questi temi.

Sarà presentata lunedì 9 marzo, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” al campus di Fisciano, “L’Uguaglianza di Genere. Le sfide dell’Agenda ONU 2030”, una giornata di riflessione che coinvolgerà la comunità universitaria e le voci del territorio. In linea con il piano sistemico disegnato dall’Agenda ONU 2030 per garantire le pari opportunità in tutti gli ambiti della sfera privata e pubblica, l’iniziativa - promossa nell'ambito del programma di Ateneo “UniSA Pari Opportunità” - intende rafforzare il dialogo tra università e società sul tema dell’equità di genere, inquadrando in particolare le dimensioni dell’educazione, della formazione, del linguaggio, del lavoro e della salute. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Giornata mondiale dell’educazione, l’ONU sceglie il 24 gennaio per rilanciare la centralità della scuola nell’Agenda 2030L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il 24 gennaio sarà celebrato in tutto il mondo come la Giornata Internazionale...

La filosofia della gravidanza di Leborgne Lucas smonta il mito dell’uguaglianza di generePer un intellettuale contemporaneo – e ancor di più se di sesso femminile – essere accusato di “essenzialismo”, cioè di aderire a una ideologia che...

Tutto quello che riguarda L'Uguaglianza di Genere Le sfide....

Temi più discussi: Occuparsi delle nuove tecnologie per assicurare l’uguaglianza e la protezione delle donne dalla violenza; Giornata Internazionale della Donna 2026: parità di genere, in crescita chi ritiene si sia già fatto abbastanza; S&D: La strategia della Commissione per la parità di genere ha bisogno di maggiore ambizione; Verso l'8 marzo, la Commissione UE presenta la Strategia per la Parità di genere.

8 marzo: Lucarelli, oltre 100 eventi per promuovere l'uguaglianza di genereUn mese di iniziative con oltre 100 eventi diffusi in tutta la città per promuovere l'uguaglianza di genere. #8marzosempre è un impegno quotidiano per favorire l'empowerment femminile. (ANSA) ... ansa.it

L’Uguaglianza di Genere. Le sfide dell’Agenda ONU 2030: il confronto in AteneoSarà presentata lunedì 9 marzo, presso l’Aula Magna Vincenzo Buonocore al campus di Fisciano, L’Uguaglianza di Genere. Le sfide dell’Agenda ONU 2030, una giornata di riflessione che coinvolgerà la ... salernotoday.it

Che sia sempre “8 Marzo” In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, scenderemo in campo con una maglia speciale, concepita con la volontà di lanciare un messaggio in favore dell’uguaglianza di genere. #ScolpitiNellaStoria #Carra x.com

8 marzo a Roma, oltre 100 eventi per l’uguaglianza di genere https://www.lacapitale.it/articolo/8-marzo-a-roma-oltre-100-eventi-per-luguaglianza-di-genere - facebook.com facebook