Genoa vs Milan trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026 si affrontano Genoa e Milan. La sfida si svolge in una fase decisiva della stagione, con i rossoneri che devono ottenere una vittoria per mantenere la qualificazione in Champions League. I rossoblù, già salvi, scendono in campo con l’obiettivo di onorare la partita, senza più rischi di retrocessione. La partita sarà trasmessa sui canali dedicati e si prevede una cornice di pubblico consistente.
Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri devono vincere per conservare il posto in Champions, mentre i rossoblù giocheranno per l’orgoglio essendo già salvi. Genoa vs Milan si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 12 presso lo stadio Marassi GENOA VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù vogliono chiudere in bellezza e festeggiare davanti al proprio pubblico la salvezza raggiunta in anticipo. La squadra di De Rossi punta, infatti, a coronare un grande campionato battendo una big. Trasferta molto delicata per i rossoneri, che si giocano il quarto posto, visto che l’ultima sconfitta casalinga contro l’Atalanta ha permesso alla Roma di raggiungerli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
FC 26 - Genoa vs AC Milan | Serie A 2025/26 Giornata 37 | Career Mode Simulazione
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