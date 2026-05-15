Genoa vs Milan trentasettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A 20252026 si affrontano Genoa e Milan. La sfida si svolge in una fase decisiva della stagione, con i rossoneri che devono ottenere una vittoria per mantenere la qualificazione in Champions League. I rossoblù, già salvi, scendono in campo con l’obiettivo di onorare la partita, senza più rischi di retrocessione. La partita sarà trasmessa sui canali dedicati e si prevede una cornice di pubblico consistente.

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Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I rossoneri devono vincere per conservare il posto in Champions, mentre i rossoblù giocheranno per l’orgoglio essendo già salvi. Genoa vs Milan si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle ore 12 presso lo stadio Marassi GENOA VS MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù vogliono chiudere in bellezza e festeggiare davanti al proprio pubblico la salvezza raggiunta in anticipo. La squadra di De Rossi punta, infatti, a coronare un grande campionato battendo una big. Trasferta molto delicata per i rossoneri, che si giocano il quarto posto, visto che l’ultima sconfitta casalinga contro l’Atalanta ha permesso alla Roma di raggiungerli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Milan, trentasettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FC 26 - Genoa vs AC Milan | Serie A 2025/26 Giornata 37 | Career Mode Simulazione Sullo stesso argomento Empoli-Avellino, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Carrarese vs Cesena, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno raggiunto un accordo: il derby Roma-Lazio, Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League si giocheranno domenica alle 12:00. reddit Corsa Champions, spunta data e orario di Genoa-Milan: si attende solo l’ufficialitàLa corsa Champions avrà finalmente un orario e una data per il penultimo atto: arriva l'annuncio del presidente di Lega De Siervo ... spaziomilan.it Genoa, il match con il Milan slitta a lunedì alle 20.45. Ma la Lega Serie A: Decisione da revocareSpostato il derby di Roma, di conseguenza anche le altre partite valide per la corsa Champions sono state posticipate ... ilsecoloxix.it