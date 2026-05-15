Genoa-Milan per Allegri vietato sbagliare I rossoblù sono in crescita

Nel match tra Genoa e Milan, l'allenatore rossonero ha sottolineato l'importanza di evitare errori. Il Genoa ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite e si trova in una fase di miglioramento. Il Milan, che punta alla qualificazione in Champions League, cerca punti per consolidare la posizione in classifica. La squadra di De Rossi si trova in una situazione di sicurezza e sta affrontando il finale di stagione con buoni risultati.

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«Genova per noi» è l’ultima chance per andare in Champions: Massimiliano Allegri si fa un po’ Paolo Conte in vista della trasferta di Marassi, con margine d’errore ridotto allo zero. La Roma infatti è lì, a pari punti: in questo momento solo gli scontri diretti salverebbero la campagna europea del Diavolo, che ha sì il destino nelle proprie mani, ma non può più permettersi ulteriori frenate. Attenzione poi all’ambizioso Genoa di Daniele De Rossi, salvo da tempo ma deciso a vendicare la buca di Pavlovic che nella gara di andata indusse all’errore Stanciu dal dischetto. Cose di campo, si dirà, che però nel calcio rischiano di avere un peso specifico non indifferente, soprattutto quando ci si gioca tanto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genoa-Milan, per Allegri vietato sbagliare. I rossoblù sono in crescita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La CONFERENZA in 5 minuti! Allegri alla vigilia di MILAN-GENOA Sullo stesso argomento Milan, vietato sbagliare: Allegri torna all’antico per la missione ChampionsIl pesante 0-3 subito a San Siro contro l’Udinese ha suonato come un campanello d’allarme impossibile da ignorare. Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter: l’idea di AllegriMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Ora c’è una data: Genoa-AC Milan si giocherà domenica alle 12. Tra caos societario e voci continue, Allegri prova a isolare la squadra per difendere una qualificazione Champions sempre più complicata. @VitodeCunzolo #Milan #GenoaMilan #FratelliRo x.com [MN] Milano entrerà in ritiro da mercoledì a domenica per la partita contro il Genoa reddit Genoa-Milan: Allegri obbligato a vincere per la corsa ChampionsGenoa-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, fruibile in tv tramite app su smart TV compatibili, console PlayStation e Xbox, Amazon Fire TV Stick, ... lifestyleblog.it Genoa-Milan, data incerta ma Allegri a lavoro: le possibili scelteAncora incerta la data di Genoa-Milan, ma Massimiliano Allegri deve naturalmente preparare la sfida. Il tecnico modifica la formazione rossonera in vista ... spaziomilan.it