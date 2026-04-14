Milan vietato sbagliare | Allegri torna all’antico per la missione Champions

Dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Udinese a San Siro, la squadra si prepara a tornare alle strategie passate per affrontare la Champions League. L’allenatore ha deciso di riproporre schemi e metodi già utilizzati in passato, cercando di risollevare le sorti del club in vista delle prossime competizioni europee. La partita ha segnato un punto di svolta, spingendo il team a rivedere le proprie scelte tattiche e di formazione.

Il pesante 0-3 subito a San Siro contro l’ Udinese ha suonato come un campanello d’allarme impossibile da ignorare. Il Milan di Massimiliano Allegri si è riscoperto fragile nel momento meno opportuno, ma la classifica non permette processi lunghi. La ricetta del tecnico livornese per queste ultime sei fatiche è chiara: pragmatismo totale. Addio al 4-3-3 visto nell’ultimo turno e ritorno immediato al 3-5-2, modulo che garantisce quelle coperture necessarie per non sbandare più. Il calendario sorride parzialmente ai rossoneri, ma solo se la testa tornerà quella dei giorni migliori. La trasferta di Verona precede lo scontro fratricida con la Juventus di Spalletti: un incrocio che per Allegri profuma di passato ma che oggi rappresenta il presente più brutale.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, vietato sbagliare: Allegri torna all’antico per la missione Champions Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter: l’idea di AllegriMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli... Allegri blinda il Milan: «Vietato sbagliare. Il VAR? Serve oggettività, non polemiche»Alla vigilia del recupero col Como, il tecnico rossonero invoca l'oggettività tecnologica, recupera Saelemaekers e blinda Leao: «In Italia la...