Milan vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter | l’idea di Allegri

Il Milan affronta la partita contro la Lazio con l’obiettivo di ridurre lo svantaggio dall’Inter, considerando questa come una grande occasione per avvicinarsi alla vetta della classifica. La formazione scelta e le scelte sulla gestione del gruppo sono state al centro del dibattito tra i tifosi e gli esperti, mentre i rossoneri si preparano per una sfida decisiva all’Olimpico.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. La mossa di Cordon Capello sicuro: «Scudetto riaperto? L’Inter dovrebbe sbagliare altre 2-3 partite, i cambi di Chivu non mi hanno convinto. Il Milan con la Lazio.» Malore Banda, notte in ospedale a Napoli sotto osservazione: passata la paura! Inter Atalanta, la clamorosa presa di posizione dell’AIA: riconosciuto l’errore su Frattesi! La rivelazione Arsenal, Dowman fa... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, vietato sbagliare! Con la Lazio l’occasione per accorciare sull’Inter: l’idea di Allegri Articoli correlati Lazio-Milan, Allegri ha la grande occasione di portarsi a -5 dall'Inter: il pronosticoI rossoneri sono impegnati allo stadio Olimpico contro Sarri e dopo aver vinto il derby vogliono comunque tenere sotto pressione Chivu Con dieci... Allegri blinda il Milan: «Vietato sbagliare. Il VAR? Serve oggettività, non polemiche»Alla vigilia del recupero col Como, il tecnico rossonero invoca l'oggettività tecnologica, recupera Saelemaekers e blinda Leao: «In Italia la... Aggiornamenti e notizie su Milan vietato sbagliare Con la Lazio... Temi più discussi: Ecco come il Milan può soffiare lo scudetto all'Inter: tutte le combinazioni; Atalanta, riparte la scalata verso l'Europa: oggi con l'Udinese è vietato sbagliare; Derby da scudetto a San Siro: Inter e Milan si giocano tutto nella notte che può decidere il campionato; Fiorentina, crisi e svolta: con il Parma vietato sbagliare, torna la difesa a quattro. Inter al test Dea con un Thuram in più. L’ora del riscatto, vietato sbagliareSfida chiave alle 15. Bastoni candidato al premio ’Rosa Camuna’ per aver riconosciuto un proprio errore ... msn.com Allegri-Chivu: derby fino all’ultimo. Il Milan sogna con i piedi per terraDiavolo a -7, l’obiettivo è ben più dei settanta punti. L’Inter sempre con il mal di big: adesso è vietato sbagliare . sport.quotidiano.net Stasera Lazio-Milan, QS: "Rincorsa al Max: Leao e Pulisic per espugnare l'Olimpico" x.com Un Lazio-Milan rewind cha non ha bisogno di descrizione. facebook