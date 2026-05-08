Fiorentina-Genoa domenica 10 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 10 maggio alle 15:00 si gioca la sfida tra Fiorentina e Genoa all'Artemio Franchi, valida per la penultima giornata di Serie A. Il Genoa ha già raggiunto la salvezza matematica, mentre la Fiorentina è vicina a ottenerla. Le formazioni sono state annunciate e le quote sui bookmaker sono state pubblicate. La partita rappresenta un passo importante per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.

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Se il Genoa ha già conquistato la salvezza matematica, alla Fiorentina manca davvero poco ottenerla. Le due squadre si affrontano domenica all’Artemio Franchi per la terzultima giornata della Serie A. I gigliati sono chiamati a dare una risposta di carattere dopo il pesante 4-0 subito all’Olimpico della Roma la settimana scorsa. La sconfitta è stata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fiorentina-Genoa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Cremonese-Pisa (domenica 10 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa sfida interna contro il Pisa è davvero l’ultimo occasione per la Cremonese di giocarsi, la salvezza e di evitare la retrocessione immediata in... Genoa-Como (domenica 26 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Como proverà a riprendersi dopo le ultime settimane negative che l’hanno portato all’eliminazione dalla Coppa Italia e a perdere il terreno dal... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fiorentina-Genoa, Prevendita Settore Ospiti; Fiorentina-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Fiorentina-Genoa, tutti i numeri della sfida al Franchi; Fiorentina - Genoa. Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla: Vanoli senza Kean, De Rossi punta su ColomboFiorentina-Genoa domenica 10 maggio alle 15 al Franchi: le probabili formazioni di Vanoli e De Rossi per la 36ª giornata di Serie A. Arbitra Massimi ... lifestyleblog.it Fiorentina-Genoa, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniFiorentina-Genoa sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della ... calciomercato.com De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina Genoa: «Stagione finita per Messias, Norton-Cuffy non ci sarà. Se fosse una partita decisiva per la salvezza avrei fatto giocare Baldanzi dall’inizio» De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina - facebook.com facebook Verso Fiorentina-Genoa: doppia seduta per Kean, decisione all'ultimo. Filtra ottimismo per Piccoli x.com