Genoa-Milan arbitra Sozza | ecco chi ci sarà al VAR e i precedenti con i rossoneri

Per la partita tra Genoa e Milan, l’arbitro designato è il signor Simone Sozza, appartenente alla sezione AIA di Seregno. Al VAR ci saranno gli assistenti qualificati per supportare la decisione dell’arbitro in campo. Sono stati registrati alcuni precedenti tra Sozza e il club rossonero, ma nel dettaglio non vengono forniti i risultati di questi incontri. La sfida si terrà in un contesto di attenzione particolare sulla gestione delle decisioni arbitrali.

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Il Milan si appresta a giocare una partita importantissima contro il Genoa: la gara, valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2025-26, è in programma domenica 17 maggio alle ore 12:00 presso lo stadio 'Ferraris' di Genova. Ecco chi dirigerà l'incontro. L'arbitro della partita sarà il signor Simone Sozza della sezione AIA di Seregno. Sarà coadiuvato dal quarto uomo Mazzoleni con gli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Al VAR la coppia Mazzoleni-Paganessi. Come detto, è una gara cruciale per il presente e il futuro del Milan: c'è solo la vittoria come risultato possibile. Si perché dopo avere raccolto solo 7 punti in 8 giornata di Serie A, i rossoneri devono vincere contro il Grifone e il Cagliari per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan, arbitra Sozza: ecco chi ci sarà al VAR e i precedenti con i rossoneri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Non era SOLO UN ERRORE: ecco perchè STANCIU SBAGLIA IL RIGORE ||Milan Genoa Sullo stesso argomento Leggi anche: Cremonese-Milan, arbitro Massa: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Leggi anche: Milan-Torino, arbitro Fourneau: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Verso Genoa-Milan: arbitra Simone Sozza. Al Var Mazzoleni e PaganessiL'AIA ha comunicato la squadra arbitrale per la prossima sfida del Milan in casa del Genoa: arbitrerà il signor Simone Sozza ... milannews.it Genoa, il match con il Milan slitta a lunedì alle 20.45. Ma la Lega Serie A: Decisione da revocareSpostato il derby di Roma, di conseguenza anche le altre partite valide per la corsa Champions sono state posticipate ... ilsecoloxix.it