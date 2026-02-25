Cremonese-Milan arbitro Massa | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia, a dirigere Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 1° marzo 2026, alle ore 12:30, allo stadio 'Zini' di Cremona. L'arbitro Massa sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli e Stefano Alassio. Il quarto uomo del match tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Giovanni Ayroldi. Infine, al V.A.R., per Cremonese-Milan, designato Marco Guida, che sarà assistito nel suo compito da Lorenzo Maggioni. LEGGI ANCHE: Capello avvisa il Milan: "Attento dietro". Poi sentenzia: "Leao non è un centravanti e in più." >>> Finora Massa ha incontrato il Cremonese per 6 volte nella sua carriera, con uno 'score' di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Sono, invece, 25 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

