Accusano un malore dopo aver mangiato un panino | due giovani recuperati con l' elicottero

Due giovani di nazionalità turca hanno accusato un malore mentre erano in escursione sul Monte Brusò. Dopo l'episodio, i soccorsi sono stati attivati e i due sono stati recuperati con un elicottero. Le operazioni di salvataggio si sono concluse con il trasporto dei giovani in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore né sulla loro condizione di salute.

Due giovani di nazionalità turca hanno accusato un malore nel corso di un'escursione sul Monte Brusò. Il fatto è successo nel pomeriggio di martedì 7 aprile a Tramonti di Sotto intorno alle 14:40. Immediati i soccorsi. In questa vicenda sono coinvolti tre ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni. Prima di proseguire, però, due di loro hanno mangiato un panino preso nello stesso posto. Secondo quanto emerge dai tecnici de soccorso alpino, potrebbe essere stato quello a causare il malore insieme allo sforzo fisico e alla scarsa idratazione. Il panino potrebbe aver provocato un’intossicazione, come conferma il fatto che il ragazzo italiano, presente con loro e che ha chiamato i soccorsi, non ha avuto problemi dato che non aveva consumato quel pasto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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