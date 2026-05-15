genesi della giornalista aretina elena testi la presentazione

Stasera alle ore 21, alla Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà la presentazione del libro "Genesi" della giornalista aretina Elena Testi, un appuntamento dedicato all’approfondimento e alla riflessione su uno dei temi più complessi e delicati della politica internazionale contemporanea. Nel suo saggio, pubblicato da Sem, Elena Testi racconta l’ascesa dell’estrema destra in Israele attraverso lo sguardo di una cronista che negli anni ha seguito da vicino le dinamiche politiche dello Stato ebraico. Il libro ripercorre vicende politiche, storie personali e relazioni di potere, soffermandosi anche sugli aspetti meno conosciuti e più controversi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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