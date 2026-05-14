La presentazione del libro Genesi della giornalista aretina Elena Testi

Il 14 maggio 2026 si è tenuta alla Casa dell’Energia la presentazione di “Genesi”, il nuovo libro scritto dalla giornalista di Arezzo. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni ospiti e appassionati, che hanno assistito alla discussione sull’opera letteraria. La giornalista ha illustrato i contenuti del testo e risposto alle domande del pubblico. La presentazione si è conclusa con un momento di confronto tra i presenti.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Alla Casa dell’Energia la presentazione di “Genesi”, il libro della giornalista Elena Testi. Venerdì 15 maggio alle ore 21, alla Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà la presentazione del libro Genesi della giornalista aretina Elena Testi, un appuntamento organizzato da A lleanza Verdi e SinistraArezzo 2020, dedicato all’approfondimento e alla riflessione su uno dei temi più complessi e delicati della politica internazionale contemporanea. Nel suo saggio, pubblicato da SEM, Elena Testi racconta l’ascesa dell’estrema destra in Israele attraverso lo sguardo di una cronista che negli anni ha seguito da vicino le dinamiche politiche dello Stato ebraico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La presentazione del libro Genesi della giornalista aretina Elena Testi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Vasto la presentazione del libro su Willy Monteiro Duarte della giornalista Federica AngeliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Claudia Conte e quella presentazione a peso d’oro del libro di un giornalista RaiQuanto costano le “moderazioni” di Claudia Conte, la donna al centro del caso politico che ha coinvolto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi,... Argomenti più discussi: Firenze, presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ di Maurizio Sessa; Continuerà a volare il calabrone? Questa è la sfida, dichiara Pier Luigi Bersani; Ecco gli autori astigiani al Salone del libro di Torino; Presentazione del libro: La peste di Tonia Mastrobuoni (13.05.2026). Dibattito surreale in #Senato. La solita #commedia della vecchia #politica. Tutti a fingere che i #problemi non abbiano una #genesi, spesso, di anni ed anni. Se si devono dare colpe, se ne possono trovare per tutti. Come sempre, vincono #ipocrisia e #faziosit x.com La presentazione del libro Genesi della giornalista aretina Elena TestiArezzo, 14 maggio 2026 – Alla Casa dell’Energia la presentazione di Genesi, il libro della giornalista Elena Testi. Venerdì 15 maggio alle ore 21, alla Casa dell’Energia di Arezzo, si terrà la prese ... lanazione.it