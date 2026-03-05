A Vasto la presentazione del libro su Willy Monteiro Duarte della giornalista Federica Angeli

Sabato 7 marzo alle 9.30 nell’auditorium del liceo artistico “Pantini-Pudente” di Vasto si terrà la presentazione del libro dedicato a Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso nel 2020 a Colleferro dopo una violenta aggressione. La giornalista Federica Angeli sarà presente per discutere del volume, che ricostruisce gli eventi e la vita di Willy. L'iniziativa si rivolge agli studenti e alla comunità locale.

Sabato 7 marzo, alle ore 9.30, nell'auditorium del liceo artistico "Pantini-Pudente" di Vasto, si terrà l'iniziativa dedicata a Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 in seguito a una violenta e brutale aggressione. L'incontro è promosso dall'assessorato alle Politiche giovanili e all'Istruzione in collaborazione con l'associazione Grido e gli istituti secondari di secondo grado della città, Per l'occasione sarà presentato il libro "40 secondi – la luce del coraggio il buio della violenza", scritto dalla giornalista del quotidiano La Repubblica Federica Angeli, che sarà presente all'incontro.

