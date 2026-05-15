generazione cantiere i giovani ripensano il futuro

Negli ultimi anni, il settore delle costruzioni sta vivendo una trasformazione evidente, con giovani professionisti che ripensano il modo di affrontare il lavoro in cantiere. Oggi, l’operatività combina tecniche tradizionali con strumenti digitali avanzati, creando un ibrido tra passato e innovazione. Questa evoluzione si riflette nelle modalità di gestione, formazione e approccio alle sfide quotidiane, segnando un cambiamento che coinvolge chi si occupa di edilizia e infrastrutture.

Capire come è cambiato il modo di gestire un cantiere. Che oggi è un concentrato di antico sapere e alta tecnologia. E soprattutto fare un punto sui giovani nella professione, visto che l’imprenditoria del comparto si sta rinnovando e punta decisamente su giovani e donne per compiere la transizione. I temi saranno affrontati nell’evento organizzato a Firenze da Ance Toscana per il 21 e 22 maggio al Palaffari. "Generazione cantiere", questo il nome dell’evento, il primo di settore realizzato in Italia; in città si incontreranno giovani imprenditori edili che arrivano da tutte le regioni per mettere a confronto tendenze, nozioni, buone pratiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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