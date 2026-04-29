Cantiere Giovani | il dialogo tra università e ragazzi su lavoro e futuro

Tra maggio e giugno, l'Azione Cattolica di Gorizia organizza incontri a Gradisca e Cervignano rivolti ai giovani. Durante gli eventi, universitari e studenti discutono di lavoro e prospettive future. Le iniziative mirano a favorire il confronto tra le nuove generazioni e i temi legati al mondo del lavoro. Gli incontri si svolgono in diverse location delle due città e coinvolgono varie realtà del territorio.

? Cosa sapere L'Azione Cattolica di Gorizia organizza incontri a Gradisca e Cervignano tra maggio e giugno.. Docenti dell'Istituto Toniolo portano i dati del Rapporto Giovani 2025 sul territorio.. Il Settore Giovani dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Gorizia organizza il progetto Cantiere Giovani, un percorso di confronto tra le nuove generazioni e l’accademia che toccherà Gradisca d’Isonzo il 4 maggio e Cervignano del Friuli il 12 giugno. L’iniziativa nasce dalla necessità di creare un ponte diretto tra i ragazzi e il mondo accademico per esaminare le trasformazioni sociali odierne. La collaborazione vede coinvolto l’Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo, portando al tavolo del dialogo docenti universitari appartenenti al Comitato scientifico dell’Osservatorio Giovani dell’istituto stesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cantiere Giovani: il dialogo tra università e ragazzi su lavoro e futuro I was blackmailed by scheming girl to return 1 million, but changing fate with 8 brothers!#cdrama Notizie correlate Asti: l’ITIS Artom guida i giovani al futuro tra università, lavoro e ITS. Orientamento post-diploma sabato 21 febbraio.Asti si prepara ad affrontare una sfida cruciale per il suo futuro: l'orientamento post-diploma. Matematica al Classico, Fisica all’Artistico, la novità dell’esame orale fa discutere, ma può aiutare i ragazzi ad affrontare meglio il futuro tra università, lavoro e intelligenza artificialeQuando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le materie orali delle prova orale della Maturità 2026, la reazione è stata immediata:... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’AC riflette su lavoro e partecipazione delle giovani generazioni nei due incontri di ‘Cantiere Giovani’; BASSANO DEL GRAPPA | IN LARGO CORONA D’ITALIA APERTO IL NUOVO ‘CANTIERE 35’: PER DARE VOCE AI GIOVANI; Amministrative 2027, la lunga corsa è già partita; Grande attesa per Cantiere sicuro - Insieme per la Sicurezza domani a Cuneo. Giovani: Azione Cattolica Gorizia, due incontri per riflettere su lavoro e partecipazioneIl Settore Giovani dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Gorizia, in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, promuove Cantiere Giovani, un’iniziativa pensata come luog ... agensir.it Pilastro, protesta davanti al cantiere. E stasera corteo dei Giovani palestinesiBOLOGNA – Nel giorno che vedrà al Pilastro un nuovo corteo contro la realizzazione del MuBa già dalle prime ore del mattino un gruppo di attivisti- circa una trentina - ha dato vita a una protesta ... bologna.repubblica.it Cantiere sicuro: la Cisl Cuneo presente a Formedil giornata che ha messo al centro i giovani e la cultura della prevenzione. A Cuneo si è svolta una significativa iniziativa dedicata alla sicurezza sul lavoro: “Cantiere sicuro”, evento promosso da Formedil Cune - facebook.com facebook