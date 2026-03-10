In Italia, i giovani affrontano difficoltà crescenti nel trovare stabilità lavorativa e abitativa. Un idraulico a Milano può arrivare a guadagnare fino a 40.000 euro all’anno lavorando in proprio, mentre un laureato trentenne fatica a superare i 1.000 euro mensili di stipendio. La situazione mette in evidenza le differenze tra le opportunità di lavoro e le difficoltà di accesso alle risorse fondamentali.

Mentre un idraulico a Milano può guadagnare anche 40.000 euro l’anno lavorando in proprio, un laureato trentenne fatica a superare i 1.200 euro mensili con un contratto a tempo determinato. È questa una delle tante contraddizioni che segnano la condizione giovanile in Italia: un paese in cui l’istruzione non garantisce più il salvo condotto verso l’indipendenza, e dove trovare un’abitazione dignitosa è diventata un’impresa quasi impossibile per chi ha meno di trent’anni. Secondo i dati Istat del 2024, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia si attesta intorno al 18,2%, quasi il doppio della media europea. I giovani tra i 15 e i 34 anni che non studiano, non lavorano e non si formano — i cosiddetti NEET — rappresentano il 16,1% della fascia d’età, il dato più alto dell’Europa occidentale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Generazione in bilico: lavoro, casa e futuro negato per i giovani italiani

Articoli correlati

Il 62,8% dei giovani teme il futuro ma solo il 7,5% accetta qualsiasi lavoro: l’indagine che rivela una generazione esigente in cerca di percorsi professionali coerentiIl 62,8% dei giovani tra i 16 e i 19 anni avverte una forte preoccupazione rispetto al proprio futuro lavorativo.

Dalla casa al clima, dal lavoro ai giovani: ecco il futuro della metropoli bologneseDi fronte a trasformazioni globali che coinvolgono clima, tecnologie, società ed economia, la Città metropolitana di Bologna sta ridisegnando il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Generazione in bilico lavoro casa e...

Le aziende sono in difficoltà con la generazione ZI ventenni hanno un approccio al lavoro più distaccato dei colleghi più anziani, che lo vivono come un problema ... ilpost.it

Lavoro in bilico per 20 mila toscani. E 200 mila stipendi sono sotto i mille euroLa Cgil vede nero per la Toscana e stima in 20 mila i posti di lavoro immediatamente a rischio, oltre a delineare un futuro prossimo fatto di stagnazione e un presente di lavoro povero, con oltre 200 ... corrierefiorentino.corriere.it