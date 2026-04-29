Percorso ricambio generazionale avviato dal Comune | assunti tre nuovi funzionari tecnici

Il Comune di Brindisi ha avviato un percorso di ricambio generazionale nel settore tecnico, con l'assunzione di tre nuovi funzionari. La firma dei contratti si è svolta martedì 28 aprile 2026, alla presenza del sindaco e dell'assessore alle Risorse umane. I nuovi dipendenti sono profili di architetto e ingegnere, selezionati attraverso una procedura di reclutamento recente.

BRINDISI - Nella mattina di martedì 28 aprile 2026, alla presenza del sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e dell'assessore alle Risorse umane, Daniela Maglie, sono stati sottoscritti i contratti di lavoro con tre nuovi Funzionari tecnici (profilo architettoingegnere), reclutati a seguito.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Automotive Cesenese in Difficoltà: Carenza di Tecnici Qualificati a Rischio Ricambio Generazionale e Innovazione.La provincia di Cesena, cuore pulsante dell'automotive in Emilia-Romagna, si trova ad affrontare una crescente difficoltà nel reperire personale... Leggi anche: Comune, assunti altri 20 funzionari: "Stiamo lavorando per rendere l’amministrazione più efficiente" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Percorso ricambio generazionale avviato dal Comune: assunti tre nuovi funzionari tecnici; L’allarme di Cna: Tra burocrazia e costi, il ricambio generazionale frena le imprese; Italtel, assemblea approva bilancio 2025: ricavi e EBITDA in crescita; Calabria Verde, avviato il confronto tra Regione Calabria e sindacati confederali. Ricambio generazionale in agricoltura: arriva il bando Generazione Terra 2026Olbia. Contributi in Agricoltura, arriva Generazione Terra 2026:Il finanziamento fino al 100% per acquistare terreni agricoli.Domande aperte dal 22 ... olbia.it Medicina generale. Snami: Avviare subito l’iter per la specialità. Indispensabile per dare futuro al territorioSenza un percorso specialistico riconosciuto, la Medicina Generale perde attrattività e il sistema rischia di non reggere, soprattutto sul fronte del ricambio generazionale. È il momento di assumere ... quotidianosanita.it Perché iniziare ora il percorso anticaduta Con l’arrivo della primavera i capelli entrano in una fase naturale di ricambio: è proprio in questo momento che la caduta può aumentare. Intervenire ora significa lavorare in anticipo, andando a: stimolare la mi - facebook.com facebook