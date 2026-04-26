Enel ha annunciato nuove assunzioni per il 2026, offrendo contratti a tempo indeterminato fin dal primo giorno. La società cerca laureati senza esperienza e ha stabilito requisiti e scadenze per le candidature. L’obiettivo è rafforzare il proprio organico con giovani professionisti, con un piano di assunzioni che si rivolge anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro.

Contratto stabile fin dal primo giorno e possibilità di essere assunti anche senza esperienza: è questa l’opportunità offerta da Enel con il nuovo piano di assunzioni per il 2026. Una notizia importante per chi cerca lavoro e vuole entrare in una grande azienda attraverso il programma di Enel Lavora con noi, che prevede inserimenti diretti a tempo indeterminato. Le selezioni sono aperte in diversi ambiti e rappresentano una concreta occasione per neolaureati e giovani professionisti. Quali sono le figure ricercate. Le prossime assunzioni in Enel riguardano diversi settori strategici dell’azienda, con posizioni rivolte sia a profili tecnici sia a candidati con competenze economiche e digitali.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Enel assume laureati senza esperienza a tempo indeterminato: requisiti e scadenze

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