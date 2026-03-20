Rai concorso per diplomati anche senza esperienza | quanti posti requisiti e scadenze

La Rai ha aperto un bando di concorso destinato a diplomati senza esperienza, offrendo diverse posizioni per figure tecniche. La selezione prevede un numero definito di posti e specifici requisiti di accesso. Le candidature devono essere presentate entro le scadenze indicate, con dettagli disponibili sul sito ufficiale dell'azienda. La procedura si rivolge a giovani in cerca di un'opportunità di inserimento nel settore.

Nuove opportunità di lavoro in Rai, che ha avviato una selezione rivolta a giovani diplomati anche senza esperienza per l’inserimento di figure tecniche. L’azienda del servizio pubblico punta a rafforzare il proprio organico con nuove risorse da formare tramite contratti di apprendistato professionalizzante. Si tratta di un’occasione interessante per chi vuole entrare nel mondo della televisione e dei contenuti digitali senza aver già maturato esperienze lavorative nel settore. Quali e quante sono le posizioni aperte. La selezione riguarda due profili distinti, entrambi fondamentali nella produzione dei contenuti: 9 tecnici della produzione da inserire nelle diverse sedi regionali, di cui 3 a Venezia, 2 ad Aosta, 2 a Campobasso e 2 a Genova;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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