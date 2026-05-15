Gener-Azioni | sul palco della Fabbrica delle Candele il dialogo senza filtri tra giovani e adulti
Alla Fabbrica delle Candele si tiene un evento intitolato “Gener-Azioni”, che vede protagonisti giovani e adulti impegnati in un confronto diretto. L’iniziativa prevede incontri e discussioni aperte senza filtri, con l’obiettivo di favorire un dialogo immediato tra le due fasce di età. La serata si svolge in un ambiente informale e coinvolgente, con la partecipazione di diversi relatori e pubblico presente. La manifestazione rappresenta un momento di confronto tra generazioni diverse, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti trattati.
Il sipario della Fabbrica delle Candele si prepara ad aprirsi su un progetto che promette di scuotere le coscienze e accorciare le distanze tra le generazioni. Mercoledì 10 giugno, alle ore 21.00, il viale Salinatore di Forlì diventerà l'epicentro di un esperimento teatrale di rara intensità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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