GB ‘The Economist’ scarica Starmer | Ha fallito miseramente e dovrebbe dimettersi

Il quotidiano britannico ha criticato duramente il leader del principale partito di opposizione, affermando che ha fallito nel suo ruolo e che dovrebbe lasciare la guida del partito. La linea editoriale si concentra sulle recenti decisioni e sulle conseguenze delle stesse, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità personali. La presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico più ampio sulla leadership e sulla direzione politica del partito di opposizione nel Regno Unito.

Secondo il settimanale, Starmer era stato eletto oltre due anni fa con la promessa di salvare il Paese dal populismo e dimostrare che una politica competente e prudente potesse produrre risultati migliori delle “vuote promesse dei demagoghi”. La sconfitta elettorale ha però provocato una rivolta nel gruppo parlamentare laborista, mentre il premier si prepara ad affrontare almeno una sfida interna alla leadership. “The Economist” respinge l’idea che il Regno Unito sia diventato ingovernabile e sostiene che il problema principale sia la mancanza di autorità, chiarezza e visione politica di Starmer. Il settimanale riconosce le difficoltà... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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