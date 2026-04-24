Durante un’intervista a Sportitalia, l’ex calciatore e opinionista ha esposto un commento sul ruolo di allenatore nel calcio, elogiando il lavoro di un tecnico attuale. Ha anche citato due colleghi precedenti, evidenziando come la gestione di una squadra di livello elevato rappresenti una sfida complessa. Inoltre, ha commentato la possibilità di un cambiamento in panchina, specificando che potrebbe essere necessaria in caso di risultati sfavorevoli in una prossima partita.

di Francesco Spagnolo Collovati ai microfoni di Sportitalia ha elogiato il lavoro fatto da Chivu facendo gli esempi di Motta e Tudor. Dura critica a Conte. Le ultime. Il dibattito sulle dinamiche tattiche e sulle panchine della Serie A si accende grazie all’intervento di una delle voci più autorevoli del panorama calcistico italiano. Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo e oggi apprezzato opinionista, ha analizzato con la consueta schiettezza il momento critico di alcune big del nostro campionato. Le sue riflessioni ai microfoni di Sportitalia, hanno messo nel mirino la gestione tecnica del Napoli e, per contrasto, esaltato l’ascesa di nuovi profili emergent i.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Collovati si complimenta con Chivu: «Allenare una big non è facile. Motta e Tudor hanno fallito. Conte dovrebbe dimettersi in caso di sconfitta con la Cremonese»

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