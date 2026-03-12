Femminicidio Zinnanti in Parlamento Musolino | Il sistema ha fallito miseramente

In Parlamento si discute del femminicidio di Daniela Zinnanti, una donna di 50 anni uccisa nella sua abitazione di Messina dall’ex compagno. La vicenda ha suscitato forti reazioni e richieste di intervento, mentre le istituzioni continuano a interrogarsi sulla gestione di casi di violenza di genere. La comunità locale e nazionale si confrontano con questa tragedia che ha sconvolto l’intero territorio.

Una città ferita, una vicenda che continua a interrogare le istituzioni. Dopo il femminicidio di Daniela Zinnanti, la cinquantenne uccisa nella sua casa di Messina dall'ex compagno Santino Bonfiglio, il dolore e lo sgomento arrivano fino al Parlamento.

