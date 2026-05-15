Gazzetta dello Sport | Napoli torna l’esercito dei prestiti | Manna prepara la rivoluzione
Il Napoli si appresta a un'estate intensa sul fronte del mercato, con numerosi giocatori in prestito che devono fare rientro in rosa. La società sta valutando attentamente le opzioni tecniche e le strategie da adottare, in vista di una stagione che promette di essere decisiva. Oltre ai ritorni, si stanno definendo anche le eventuali operazioni di mercato e le scelte relative al nuovo allenatore, mentre il club si prepara a riorganizzare la squadra in modo più efficace.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara a vivere un’estate caldissima sul mercato tra rientri dai prestiti, valutazioni tecniche e strategie da ridefinire insieme al futuro allenatore. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà affrontare settimane intense per gestire una lunga lista di calciatori destinati a rientrare a Castel Volturno dopo le esperienze in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si ritroverà presto con una vera e propria “seconda rosa” da collocare tra conferme, nuove cessioni e possibili rilanci interni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Exequiel Zeballos is one of the profiles identified for the right wing. #BocaJuniours #SSCNapoli #Napoli Source: Gazzetta dello Sport x.com
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