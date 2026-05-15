Gazzetta dello Sport | Napoli torna l’esercito dei prestiti | Manna prepara la rivoluzione

Il Napoli si appresta a un'estate intensa sul fronte del mercato, con numerosi giocatori in prestito che devono fare rientro in rosa. La società sta valutando attentamente le opzioni tecniche e le strategie da adottare, in vista di una stagione che promette di essere decisiva. Oltre ai ritorni, si stanno definendo anche le eventuali operazioni di mercato e le scelte relative al nuovo allenatore, mentre il club si prepara a riorganizzare la squadra in modo più efficace.

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