Il Napoli punta a ridurre l’età media della rosa e a migliorare la qualità del gruppo. Tra i nomi più discussi ci sono il giovane Alajbegovic, considerato un obiettivo importante, e Manna, che sta portando avanti un’accelerazione nelle trattative. La società ha scelto una strategia ben definita, volta a costruire una squadra più giovane e competitiva per il futuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Strategia chiara: abbassare l’età media e aumentare la qualità. Vincenzo D’Angelo analizza su Gazzetta dello Sport le mosse del Napoli tra mercato e nuovi talenti. Il Napoli guarda avanti, senza perdere di vista la propria identità vincente. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto a vivere un’estate delicata, forse la più complessa degli ultimi anni, ma anche decisiva per consolidare il progetto. Dopo gli importanti investimenti dell’ultimo biennio, il Napoli non ha intenzione di rivoluzionare, ma di migliorare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, futuro giovane e ambizioso: Alajbegovic il sogno, Manna accelera”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasce”

Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Conte in Nazionale? Napoli su Thiago Motta, ma occhio al colpo di scena firmato De Laurentiis; Conte: Nazionale? Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione...; Rabiot, il colpo al ginocchio non preoccupa il Milan: a Napoli ci sarà. Leao da valutare.

Gazzetta dello Sport: De Bruyne: «Napoli, vinciamole tutte e poi si vedrà. Modric? È il top»Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il belga – soprannominato The King – unisce classe e semplicità, lontano dai riflettori nella vita privata ma protagonista assoluto in ... napolipiu.com

Calciomercato Napoli, Laudisa: Al momento c'è una sola certezzaCarlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app ... tuttonapoli.net

Gazzetta di Parma - facebook.com facebook

Inter, Tottenham'dan Guglielmo Vicario'yu transfer etmek istiyor. La Gazzetta dello Sport x.com