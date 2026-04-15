Gazzetta dello Sport | Napoli rivoluzione in mediana | Lobotka e Anguissa verso l’addio

Secondo quanto riportato da una testata sportiva, due centrocampisti della squadra stanno per lasciare il club. La decisione riguarda i giocatori coinvolti e il loro addio potrebbe segnare la fine di un periodo. La società si prepara a introdurre nuovi elementi nel reparto mediano, in vista di un cambio di formazione e di strategie future. La notizia ha suscitato interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un ciclo che si chiude, un altro pronto a cominciare. Il Napoli guarda al futuro e lo fa partendo dal cuore del gioco: il centrocampo. Come racconta Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, pilastri degli ultimi anni, potrebbero salutare a fine stagione. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport sottolinea come i due abbiano rappresentato un punto fermo per tutti gli allenatori passati da Napoli, da Spalletti a Conte. Geometrie, fisicità e personalità: una coppia complementare e insostituibile nel recente passato azzurro.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione in mediana: Lobotka e Anguissa verso l’addio” Leggi anche: Napoli, Lobotka e Anguissa verso l’addio? Il retroscena inaspettato Gazzetta dello Sport: “C’è Anguissa al centro del Napoli”Gazzetta dello Sport: “C’è Anguissa al centro del Napoli”"> Quattro mesi possono cambiare una stagione.