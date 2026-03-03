Gazzaniga il centrodestra ufficializza il candidato sindaco | sarà Angelo Merici

Il centrodestra di Gazzaniga ha annunciato ufficialmente il candidato sindaco per le prossime elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio. La coalizione ha confermato la scelta di Angelo Merici come rappresentante alle elezioni amministrative di quest’anno. La decisione è stata comunicata dopo le riunioni interne del partito.

Il centrodestra di Gazzaniga scioglie le riserve e ufficializza il candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Sarà l’attuale vicesindaco Angelo Merici a raccogliere il testimone di Mattia Merelli per la guida della lista espressione dell’alleanza tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, un progetto frutto di mesi di lavoro in continuità con le alleanze a livello nazionale, regionale e provinciale. La decisione è maturata al termine di un confronto interno tra i tre partiti, che nelle scorse settimane avevano valutato più disponibilità. La scelta condivisa è ricaduta su Merici, amministratore con esperienza e figura ritenuta in grado di garantire continuità al lavoro svolto dall’attuale maggioranza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

