Gaza la sfida digitale | app per spostarsi e ritrovare oggetti persi
A Gaza, le persone affrontano quotidianamente difficoltà legate alla mancanza di elettricità e connessione internet, che influenzano anche l’uso di applicazioni digitali. Tra le sfide più evidenti ci sono le modalità di spostamento e il ritrovamento di oggetti smarriti, spesso gestiti attraverso strumenti digitali. La divisione delle spese di trasporto viene fatta senza contanti, mentre i programmatori sviluppano software in assenza di rete e corrente elettrica. Questi aspetti mostrano come la tecnologia si adatti a un contesto complesso.
? Domande chiave Come fanno i programmatori a scrivere codice senza elettricità e internet?. Come si dividono le spese di trasporto senza avere contanti?. Chi gestisce il recupero dei documenti persi tra le macerie?. Quali soluzioni digitali stanno sostituendo le infrastrutture distrutte a Gaza?.? In Breve Saja al-Ghoul sviluppa Waselni presso il centro tecnologico Taqat con 250 professionisti.. Bahaa al-Mallahi crea Rajja’li per recuperare documenti e beni persi tra gli sfollati.. Waselni permette di dividere i costi di trasporto tra al-Shifa e as-Saraya.. Programmatori operano nonostante i continui tagli alla rete internet e all'energia elettrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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