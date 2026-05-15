Gaza la sfida digitale | app per spostarsi e ritrovare oggetti persi

A Gaza, le persone affrontano quotidianamente difficoltà legate alla mancanza di elettricità e connessione internet, che influenzano anche l’uso di applicazioni digitali. Tra le sfide più evidenti ci sono le modalità di spostamento e il ritrovamento di oggetti smarriti, spesso gestiti attraverso strumenti digitali. La divisione delle spese di trasporto viene fatta senza contanti, mentre i programmatori sviluppano software in assenza di rete e corrente elettrica. Questi aspetti mostrano come la tecnologia si adatti a un contesto complesso.

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