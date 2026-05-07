La Questura di Bologna ha pubblicato una bacheca online dedicata agli oggetti sequestrati e recuperati, con l’obiettivo di permettere alle persone che hanno subito furti di verificare se i loro beni siano stati ritrovati. La sezione contiene le immagini dei beni confiscati e sequestrati, aggiornate periodicamente, e si rivolge a chi desidera controllare se il proprio oggetto rubato sia stato rinvenuto dalle forze dell’ordine.

Bologna, 7 maggio 2026 – Oggetti rubati: la Questura ha pubblicato le foto dei beni sequestrati, in modo che chi ha subito un furto possa vedere se l’oggetto rubato è stato ritrovato. Come vedere se l’oggetto rubato è stato ritrovato. La Questura ha pubblicato le foto dei beni sequestrati nella ‘Bacheca oggetti rubati’, che si può vedere sul sito della Polizia di Stato. Inserendo la voce oggetti rubati e, per fare ancora prima, la data della denuncia, appaiono le foto dei vari oggetti che sono stati portati via dai ladri, ci sono gioielli, ma anche borse, collane, anelli, portafogli, telefonini, computer, abiti firmati. Arrestati gli autori di diversi furti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggetti rubati: bacheca della Polizia dove poterli ritrovare. Come fare

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