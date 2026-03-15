Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 3-2 | La serie torna in parità

Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena si sono affrontate in una partita di quarti di finale playoff, conclusa con un risultato di 3-2 a favore di Piacenza. La squadra di casa ha mostrato una buona performance, ma Modena è riuscita a recuperare durante l'incontro, portando la serie in parità. La gara si è conclusa al tie break, con Piacenza che ha conquistato il secondo successo consecutivo.

Non basta una buona prova dei gialli per avere la meglio su Piacenza, che rimonta sempre e cala la zampata al tie break portandosi a casa gara 2 dei quarti playoff e riportando in parità la serie. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba- Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci – Gutierrez martelli, Iyegbekedo – Simon centrali con Pace libero. Parte fortissimo Modena che va sul 6-2. Non si fermano i gialli, Tizi-Oualou trova perfettamente i centrali e le ali, 14-8. Davyskiba firma il 18-12 poi è Buchegger a mettere il 24-18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 | Carattere gialloblu Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossiLa prova di Modena non basta per avere la meglio su Piacenza, decisamente più solida e promossa con merito alla Final four di Coppa Italia. Aggiornamenti e notizie su Gas Sales Bluenergy Temi più discussi: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 | Carattere gialloblu; La Gas Sales Bluenergy vince la maratona con Modena 3-2; Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-2; Gas Sales Bluenergy, al via l’asta benefica dei palloni utilizzati nei Play Off Scudetto. Pallavolo SL Scudetto – Piacenza restituisce il favore a Modena, vince in rimonta 3-2 e riporta la serie in equilibrioGas Sales Bluenergy Piacenza vince al PalaBancaSport Gara2 dei Quarti di Finale Play Off e riporta la serie contro Valsa Group Modena: nel derby emiliano partita emozionante e piena di colpi di scena. ivolleymagazine.it Gas Sales Bluenergy all'ultimo respiro: sfata il tabù del tie break e pareggia i conti con ModenaI biancorossi partono malissimo, poi recuperano e vincono 3-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco in un PalabancaSport infuocato ... sportpiacenza.it Play Off SuperLega Credem Banca – Quarti di Finale, Gara 2 La Gas Sales Bluenergy Piacenza si impone al tie-break sulla Valsa Group Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off SuperLega Credem Banca e porta la serie sull’1-1. Gara 2 Quarti (14 facebook Pallavolo Cev M - L'Ach Lubiana di Urnaut e Stern l'avversaria in semifinale della Gas Sales Bluenergy Piacenza x.com