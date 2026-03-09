Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 | Carattere gialloblu

La Valsa Group Modena ha battuto Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-2 nella gara di apertura dei playoff. I gialloblù, in casa, sono riusciti a rimontare due set di svantaggio e a conquistare il primo match. La squadra di coach Giuliani ha dimostrato carattere e determinazione, portando a termine una prova significativa davanti al proprio pubblico.

Grande prova della Valsa Group fra le mura amiche. I ragazzi di coach Giuliani riescono infatti nell'impresa di rimontare due set di svantaggio contro Piacenza, portando a casa gara 1 ai playoff. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Simon-Comparoni centrali con Pace libero. La formazione ospite parte meglio, muro di Simon su Davyskiba e 5-8 con timeout Giuliani. I gialloblù ritrovano la parità, ace di Buchegger e 13-13.