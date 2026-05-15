Nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, Garlasco è stato al centro dell’attenzione. Durante la trasmissione, Vittorio Feltri ha pronunciato frasi dure, tra cui “Ce la giochiamo tra cretini...”, suscitando reazioni tra i presenti. La discussione si è concentrata su temi legati alla politica e alla situazione attuale, con l’intervento di vari ospiti e opinionisti. La puntata ha attirato l’attenzione sui toni e sui contenuti trattati in studio.

Garlasco ha monopolizzato l'ultima puntata di Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Ospite della trasmissione Vittorio Feltri, strenuo difensore dell'innocenza di Alberto Stasi, che è intervenuto per sottolineare il surreale iter giudiziario che è poi culminato con la condanna dell'ex bocconiano. A oggi Stasi resta l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Ma ora sotto al lente d'ingrandimento dei pm di Milano ci è finito Andrea Sempio, amico di Marco Poggi e nuovo indagato per il delitto di Garlasco. "Il processo di primo grado, che è importantissimo come tutti sanno, il nostro amico galeotto Alberto Stasi, è stato assolto pienamente - ha spiegato il fondatore di Libero -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, Vittorio Feltri scatenato a Dritto e Rovescio: "Ce la giochiamo tra cretini..."

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CONDANNA A VITTORIO FELTRI SE C'ENTRANO I DIRITTI NON SI PUO' DIRE QUALSIASI COSA #news #shorts

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