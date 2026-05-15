Escort Del Debbio scatenato a Dritto e Rovescio | Io e Cacciari prendiamo un pullman e

Da liberoquotidiano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di giovedì 14 maggio di Dritto e Rovescio, il conduttore Paolo Del Debbio ha avuto uno scambio acceso con alcuni ospiti, tra cui un rappresentante del mondo dell’escort. La discussione si è concentrata su temi legati alla politica e alla società, con Del Debbio che ha interrotto più volte gli interventi e ha espresso opinioni ferme. La trasmissione si è conclusa con un commento finale del conduttore, lasciando gli spettatori con spunti di riflessione.

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La puntata di Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, in onda giovedì 14 maggio si è chiusa in bellezza. E con un pizzico di ironia, nonostante il tema tutt'altro che divertente. Nel corso della trasmissione gli ospiti stavano ragionando sul caso del giro di droga e prostituzione che ha coinvolto alcuni calciatori serie A a Milano. Alcol, escort e gas esilarante, l'unica sostanza "stupefacente" che non viene rilevata nei controlli antidoping. In studio c'erano il nipote di Massimo Cacciari, Tommaso Cacciari,  Giuseppe Cruciani e tanti altri amici della trasmissione. Dopo il batti e ribatti tra i vari ospiti, ha preso la parola il padrone di casa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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