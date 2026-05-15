Garlasco spuntato biglietto anonimo nel fascicolo di archiviazione su Sempio | 10 righe in cui Stasi fu chiamato Andrea
Nel fascicolo di archiviazione sulle prime indagini relative a Andrea Sempio è stato trovato un biglietto anonimo. Il documento contiene dieci righe in cui il nome “Stasi” viene scritto come “Andrea”. La presenza di questo biglietto è stata segnalata durante le verifiche sul materiale conservato. La scoperta ha portato a ulteriori approfondimenti nel procedimento legale in corso. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito alla provenienza del biglietto o al suo contenuto preciso.
Nella bozza di archiviazione delle prime indagini condotte su Andrea Sempio è spuntato un biglietto anonimo: dieci righe manoscritte, poi confluite nell’atto ufficiale, ora al vaglio della Procura di Brescia Dieci righe scritte a penna su un foglio allegato a una bozza di richiesta di archivi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, spunta un vecchio post di Andrea Sempio su video intimi
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Garlasco, nel vecchio fascicolo su Sempio spunta un bigliettino manoscritto: fu un suggerimento verso l'archiviazione?
Garlasco, Andrea Sempio avrebbe chiamato Chiara Poggi prima del delitto: il dettaglio sul video con StasiSvolta a Garlasco: in un'intercettazione rivela Andrea Sempio parla del rifiuto di Chiara Poggi e conferma di aver visto i filmati intimi.
Garlasco, il biglietto anonimo sulla tomba di Chiara: È stato Marco. La madre chiama il legale: Sto tremandoNuova possibile clamorosa svolta nel giallo di Garlasco. Spunta un biglietto anonimo lasciato sulla tomba di Chiara Poggi, un dettaglio destinato a fare rumore. Non si tratta di ipotesi ma di una ... affaritaliani.it
Garlasco, il biglietto trovato sulla tomba di Chiara Poggi: È stato Marco ad ucciderlaL' 8 ottobre del 2007 sulla porta della cappella dove riposa Chiara Poggi, nel cimitero di Garlasco, compare un biglietto anonimo. Poche righe, nessuna firma. E' un foglietto a quadretti. C'è scritto ... leggo.it