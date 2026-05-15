Garlasco spuntato biglietto anonimo nel fascicolo di archiviazione su Sempio | 10 righe in cui Stasi fu chiamato Andrea

Nel fascicolo di archiviazione sulle prime indagini relative a Andrea Sempio è stato trovato un biglietto anonimo. Il documento contiene dieci righe in cui il nome “Stasi” viene scritto come “Andrea”. La presenza di questo biglietto è stata segnalata durante le verifiche sul materiale conservato. La scoperta ha portato a ulteriori approfondimenti nel procedimento legale in corso. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito alla provenienza del biglietto o al suo contenuto preciso.

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