Garlasco nel vecchio fascicolo su Sempio spunta un bigliettino manoscritto | fu un suggerimento verso l' archiviazione?

A Garlasco, nel vecchio fascicolo riguardante il caso Sempio è stato trovato un bigliettino manoscritto che potrebbe aver fornito un suggerimento per l’archiviazione dell’indagine. Le correzioni apportate, prive di data e firma, sono state successivamente inserite nell’istanza finale presentata dai pubblici ministeri. La scoperta ha riacceso l’attenzione sul procedimento legale e sulle modalità con cui si sono svolte le operazioni di revisione del caso.

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