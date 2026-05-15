Garlasco nel vecchio fascicolo su Sempio spunta un bigliettino manoscritto | fu un suggerimento verso l' archiviazione?
A Garlasco, nel vecchio fascicolo riguardante il caso Sempio è stato trovato un bigliettino manoscritto che potrebbe aver fornito un suggerimento per l’archiviazione dell’indagine. Le correzioni apportate, prive di data e firma, sono state successivamente inserite nell’istanza finale presentata dai pubblici ministeri. La scoperta ha riacceso l’attenzione sul procedimento legale e sulle modalità con cui si sono svolte le operazioni di revisione del caso.
Una decina di righe scritte a penna in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre, nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del Nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per le prime indagini del 2016-2017 a carico del commesso. Appunti con correzioni a una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi "recepiti" nell'istanza definitiva degli allora pm. Per rintracciare l'autore delle annotazioni gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia che indaga nel filone sulla corruzione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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