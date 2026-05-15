Garlasco spunta un misterioso biglietto anonimo scritto a mano | atti a Brescia per l’ipotesi di corruzione sul caso Sempio

A Garlasco è stato ritrovato un biglietto anonimo scritto a mano, lungo circa dieci righe, che riguarda l’omicidio di Chiara Poggi. Il documento è stato inviato agli atti a Brescia nell’ambito di un’indagine per ipotesi di corruzione. La comparsa del biglietto ha riacceso l’attenzione sul caso, che da anni resta irrisolto e al centro di numerosi sospetti. La scrittura e il contenuto del foglio sono al momento sotto esame da parte delle autorità competenti.

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Dieci righe scritte di pugno su un foglio e inerente l’ omicidio di Chiara Poggi: e Garlasco si conferma, una volta di più, un misterioso crocevia di dubbi e sospetti. Intrecci e intrighi. Indizi che assurgono al rango di prova. E, su tutto, il timore che colpevoli e innocenti siano sospesi sul baratro di una pericolosa inversione di ruoli per come li abbiamo fin qui conosciuti. Un rebus che si fa più enigmatico a ogni ora che passa. E un terreno con pozzi più che inquinati, su cui si innestano ora nuove tessere da incastonare in un mosaico sempre più gremito di punti interrogativi. Leggi anche Caso Garlasco, nuove rivelazioni su Sempio e i bigliettini alla ex fidanzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, spunta un misterioso biglietto anonimo scritto a mano: atti a Brescia per l’ipotesi di corruzione sul caso Sempio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Garlasco, Andrea Sempio indagato: la nuova ricostruzione del delitto Sullo stesso argomento Garlasco, spunta un appunto scritto a mano nell’archivio dei Carabinieri: “C’entra Sempio”Un foglio con poche righe annotate a penna, correzioni a margine e interrogativi che ora tornano a pesare su una delle fasi più discusse dell’intera... Il misterioso appunto scritto a mano che lega il caso alla cricca di PaviaUna «situazione di anomalia nell'intreccio tra indagato e famiglia Poggi», ritenuta dai pm ostile alla nuova indagine sul delitto di Garlasco, al... Garlasco, giallo nel giallo, spunta un misterioso foglietto gettato da Sempio nei rifiuti: Da cucina a sala a assassino, le parole chiave scritte x.com Garlasco, cosa sappiamo sul misterioso appunto su Sempio innescato dall'esposto della madre di StasiSi infittisce il giallo nell'inchiesta parallela a Garlasco: spunta un appunto misterioso con un riferimento a un esposto della madre di Stasi ... virgilio.it Garlasco, spunta la ex di Sempio: Gli mandavo mie foto intime. Ecco perché è finitaIl delitto di Garlasco resta uno dei casi giudiziari più misteriosi ed enigmatici della storia recente italiana. L’unico condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi, va verso la revisi ... affaritaliani.it