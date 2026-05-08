Garlasco l’avvocato Lovati dopo la chiusura delle indagini | Come finisce per Sempio e Stasi

Dopo la chiusura delle indagini nel caso di Garlasco, l’avvocato Lovati ha commentato la situazione riguardante Sempio e Stasi. La vicenda, che ha attirato l’attenzione di molti, ha generato discussioni tra esperti e pubblico. Restano ancora molti aspetti da chiarire su come si svilupperanno le sorti dei due imputati. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e legale.

Il caso di Garlasco continua a scuotere l’opinione pubblica e a dividere esperti, avvocati e telespettatori. A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, la nuova inchiesta della Procura di Pavia sta aprendo scenari inattesi, alimentando dubbi e polemiche che ogni giorno sembrano aggiungere nuovi tasselli a una vicenda già tra le più controverse della cronaca italiana. Le ultime indiscrezioni, tra intercettazioni, perizie e possibili richieste di revisione del processo, stanno creando un clima sempre più incandescente. >> Sviluppi clamorosi su caso Garlasco, dopo Andrea Sempio c’è un nome fortissimo. Cosa succede ora Nelle ultime ore, al...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Delitto di Garlasco, conto alla rovescia per la chiusura delle indagini - Ore 14 del 27/04/2026

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