Stasi si è commosso non deve stare più in galera l’avvocata Bocellari dopo la chiusura delle indagini su Sempio

L'avvocata di Alberto Stasi ha dichiarato che il suo assistito si è commosso e che non dovrebbe più essere in carcere, dopo la chiusura delle indagini su Sempio. Ai microfoni di Fanpage.it, ha commentato la decisione delle autorità e le implicazioni del procedimento in corso. La vicenda riguarda un caso giudiziario che ha coinvolto l’uomo e che ora si avvia verso una conclusione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L'avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ai microfoni di Fanpage.it spiega che le indagini su Andrea Sempio rafforzano l’ipotesi di revisione e rendono ingiusto anche solo un altro giorno di carcere per il suo assistito: "Emerge un quadro molto chiaro".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: "Si è commosso"Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha svelato la reazione del suo assistito alle recenti indiscrezioni su un audio di Andrea Sempio su Chiara... Garlasco, l’avvocato Lovati dopo la chiusura delle indagini: “Come finisce per Sempio e Stasi”Il caso di Garlasco continua a scuotere l’opinione pubblica e a dividere esperti, avvocati e telespettatori. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stasi si è commosso quando ha saputo delle intercettazioni, se confermate lui fuori il prima possibile; Garlasco, la legale di Stasi: Si è commosso per le intercettazioni di Sempio. Se confermate, fuori al più presto; Garlasco, Giada Bocellari svela la reazione di Stasi all'audio di Sempio su Chiara Poggi: Si è commosso; Le intercettazioni di Sempio: parla di Chiara, da solo in auto. E imita una voce femminile: Non parlo con te. Stasi si è commosso, non deve stare più in galera, l’avvocata Bocellari dopo la chiusura delle indagini su SempioL’avvocata di Alberto Stasi, Giada Bocellari, ai microfoni di Fanpage.it spiega che le indagini su Andrea Sempio rafforzano l’ipotesi di revisione e rendono ingiusto anche solo un altro giorno di ... fanpage.it Alberto Stasi tra emozioni e razionalità: Commosso? È ovvioAnche stamani, all’uscita dal carcere di Bollate, era assediato da cameraman e microfoni: Non posso dire niente, lo sapete ... milano.repubblica.it I carabinieri non hanno dubbi: “Colpevolezza di Stasi basata su suggestioni” facebook #Garlasco Carabinieri di Milano “La condanna di #Stasi una suggestione cavalcata dai media in 18anni. Tutti gli elementi sono contraddittori , incredibili e paradossali”. x.com