Garlasco ex carabiniere ai magistrati | Mai agevolato Sempio impossibile che conoscesse le domande perché le facevano i pm
Un ex carabiniere coinvolto nelle indagini sulla morte di una giovane donna di Garlasco ha dichiarato di non aver mai agevolato nessuno. Durante un interrogatorio, ha anche affermato che non poteva conoscere le domande poste dai pubblici ministeri, poiché erano loro a formulare le domande. L’uomo, che lavorava presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, si è difeso dalle accuse legate all’inchiesta sull’indagato per il delitto. La sua posizione viene ora chiarita nel corso delle indagini in corso.
(Adnkronos) – "Non ho agevolato nessuno". Silvio Sapone, l'ex carabiniere che lavorava nella sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia nel periodo dell'inchiesta su Andrea Sempio – indagato per il delitto di Chiara Poggi – si difende. Sentito a verbale, il 17 novembre 2025, dai pm di Brescia sulla presunta corruzione legata all'archiviazione lampo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio e gli indizi che lo accusano - Storie italiane 01/12/2027
Sullo stesso argomento
Garlasco, le risposte di Stasi ai pm: «Andrea Sempio? Mai sentito di lui. Marco Poggi mi chiese dei video»Il 25 maggio 2025 la Procura di Pavia, impegnata nella nuova indagine sul delitto di Garlasco, gioca una mossa a sorpresa.
Garlasco, perché Andrea Sempio non risponderà ai pm: le motivazioni dietro la strategia della difesa e la consulenza personologicaAndrea Sempio, convocato domani 6 maggio in procura, non risponderà ai magistrati di Pavia.
Garlasco, spunta un appunto attribuito ad Andrea Sempio: nei guai anche un ex carabiniere x.com
Garlasco, spunta un appunto attribuito ad Andrea Sempio: nei guai anche un ex carabiniere facebook
Garlasco, ex carabiniere ai magistrati: Mai agevolato Sempio, impossibile che conoscesse le domande perché le facevano i pmSulla presenza di quattro telefonate senza riposta indirizzate all'indagato, l'ex militare replica: Si pensava di sentire Sempio a verbale e l'ho chiamato per fargli la notifica. Poi i magistrati han ... adnkronos.com
Profanato il cadavere di Pamela Genini, l'ex fidanzato dai carabinieri reddit
Garlasco, ex capitano Cassese indagato: false informazioni ai pm | Anomalie nei verbali degli interrogatoriDelitto di Garlasco: ex capitano Cassese indagato per false informazioni ai pm: anomalie in verbali interrogatori. E spunta caso degli atti fotografati ... ilsussidiario.net