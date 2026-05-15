Garlasco ex carabiniere ai magistrati | Mai agevolato Sempio impossibile che conoscesse le domande perché le facevano i pm

Un ex carabiniere coinvolto nelle indagini sulla morte di una giovane donna di Garlasco ha dichiarato di non aver mai agevolato nessuno. Durante un interrogatorio, ha anche affermato che non poteva conoscere le domande poste dai pubblici ministeri, poiché erano loro a formulare le domande. L’uomo, che lavorava presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia, si è difeso dalle accuse legate all’inchiesta sull’indagato per il delitto. La sua posizione viene ora chiarita nel corso delle indagini in corso.

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